Aydın'daki FETÖ/PDY davası

AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Didim ilçesi yapılanmasına ilişkin 9'u tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Duruşma öncesinde salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sanık yakınları, polis kontrolü ve üst aramasının ardından salona alındı.
Duruşmada sanıklar ve avukatları savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ocak ayına erteledi.