Antalya'da çapraz nakille hayata tutundular

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yakınlarının böbreklerini kan grubu sorunu nedeniyle alamayan iki kişi çapraz böbrek nakille hayata tutundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'de yaşayan 41 yaşındaki Evsan Adıyeter ve Karaman'da yaşayan 42 yaşındaki Seher Alıcı, bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Seher Alıcı'nın 42 yaşındaki eşi Hüseyin Alıcı, Evsan Adıyeter'e çapraz nakille, Evsan Adıyeter'in ablası Selma Kırık ise Hüyesin Alıcı'nın eşi Seher Alıcı'ya böbreklerini verdi.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi yöneticilerinin, hasta ve yakınlarını nakil çapraz nakille ilgili bilgilendirerek, uyumlu vericiler sayesinde nakil gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, nakil sonrası hastalarla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydınlı, donörle yapılan ameliyatların organ naklinin yüzde 20'sini oluşturduğunu bildirdi.

Organ naklinin yüzde 80'inin canlı verici olduğunu ama buna rağmen bazen canlı vericilerinde nakli aşamasında sorunlar yaşanabildiğini belirten Aydınlı, "İşte bu aşamada Akdeniz Üniversitesi organ nakil merkezindeki çapraz nakil havuzumuz devreye giriyor. Kan grubu uyumlu olmayan alıcı ve verici aileleri bir havuzda topluyoruz, kendilerine uygun çift bulduğumuz zaman nakil yapıyoruz." dedi.

Hastane olarak çok geniş çapraz havuza sahip olduklarını ifade eden Aydınlı, eğer verici ve alıcı böyle bir sıkıntı yaşadıkları takdirde kendilerine başvurmaları durumunda hastalara yardımcı olabileceklerini vurguladı.

Organ Nakil Merkezi Nefrologu Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Türkiye'de böbrek nakli yapan 70'in üzerinde merkez olduğuna işaret ederek, bu merkezlerin bir havuzda toplanmasının daha doğru olduğunu ifade etti.

Türkiye'de bütün havuzların bir arada toplanmasıyla hastaların çapraz nakil olabilme ihtimalinin arttığını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 60 bin diyaliz hastası var ve bunların belirli bir kısmına nakil yapabiliyoruz. Yılda 3 bin nakil yapabiliyoruz, nakil havuzuna eklenen sayı gittikçe artıyor ama buna karşılık bağış oranımız hala düşük. Kadavradan en fazla nakil yapan merkezlerden biri olmamıza ve yıllık 250-300 nakil yapmamıza rağmen bu sayı yeterli değil. Kadavradan nakil sayısını artırırsak hasta için daha iyi olur, önemli olan toplum olarak kadavra bağış sayısını arttırmak."

Organ nakli vericisi Hüseyin Alıcı, eşinin böbrek rahatsızlığından dolayı 8 Ağustos'ta organ nakli merkezine başvurduklarını ve kadavradan nakil için sıra beklemeye başladıklarını söyledi.

Daha önce çapraz nakil olayını hiç bilmediğini belirten Alıcı, "Hastane bu konuda bizi bilgilendirince kadavrayı iptal edip, çapraz nakile başvurdum ve bu yöntem ile böbreğimi verdim. Böbreğimi vereceğim sırada bana 'yarım insan' olacağımı söyleyip vazgeçmemi istediler ama insanlar çok yanlış biliyor. Beni tavsiyem sağlıklı olan herkes böbreğini vermeli, eşim 3 yıldır böbrek rahatsızlığı görüyordu şimdi ise çapraz nakil sayesinde durumu çok iyi." ifadesini kullandı.

Çapraz nakil yöntemiyle böbrek nakli olan Evran Adıyeter ise 2 yıldır diyalize girdiğini, ablasıyla dokuları tutmadığı için çapraz nakil ile organ nakli olduğunu dile getirdi.

Durumunu çok iyi olduğunu belirten Adıyeter, aileyle görüşmeye devam edeceklerini kaydetti.