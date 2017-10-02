Rize'de şiddetli yağış

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RİZE (AA) - Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle risk taşıdığı gerekçesiyle 20 ev boşaltıldı.

Kentte 28-29 Eylül'de sel ve heyelanlara yol açan, ardından etkisini kaybeden şiddetli yağış, sabah saatlerinden itibaren yeniden Çayeli, Güneysu ve Pazar ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde etkili oldu.

Yağış sonucu Güneysu, Çayeli, Pazar, Çamlıhemşin ilçeleri ile Muradiye ve Salarha beldelerinde bazı köy ve mahalle yolları kapandı.

Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, zor şartlarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD ekipleri de yardım çağrıları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çayeli'nde 13, Güneysu ilçesinde 5, Pazar ilçesinde 2 olmak üzere toplam 20 ev tedbiren boşaltıldı.

Güneysu İlçe Kaymakamı Davut Düzgün ile AFAD Müdürü Şakir Kurk, 5 evin tedbiren boşaltıldığı Güneysu ilçesine bağlı Başköy ve Kıbledağı'nda incelemelerde bulundu.

Öte yandan ulaşıma kapanan Çayeli-Kaptanpaşa karayolunda ise derenin taşması sonucu ekipler henüz yolu ulaşıma açamadı. Kaptanpaşa köyüne açılan mahalle yollarında ise ulaşım sorunu bulunmuyor.

Yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşların risk taşıyan bölgelerde bulunmamaları uyarısı yaptı.

Rize'de 28-29 Eylül'de etkili yağışların ardından 2 ev yıkılmış, Songül Tolan hayatını kaybederken yaralı kurtarılan annesi Esma Tolan ise askeri helikopter ile Gürpınar köyünden alınarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü.