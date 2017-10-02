Yılın ilk zeytinyağı anıt ağaçlardan toplanan zeytinlerden elde edildi

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MUĞLA (AA) - Bodrum’daki 5 yıldızlı bir otelde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı turistlerin, otel içerisindeki yaklaşık 800 yıllık anıt ağaçlardan topladığı zeytinler, Yatağan ilçesinde işlenerek Muğla’nın ilk erken hasat zeytinyağı oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, otel bahçesinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 800 yıllık anıt ağaçların da olduğu 300 zeytin ağacından toplanan zeytinler, Yatağan ilçesindeki zeytinyağı fabrikasına getirildi.

Buraya getirilen zeytinlerin işlenip, Muğla’da erken hasat zeytinlerden edilen ilk yağlar olarak şişelendi.

Erken hasat zeytininden, zeytinyağının şifa veren maddelerinin en az kayıpla üretilebilmesi için 18 derecede işlendi. Bu işlemde, 600 kilogram zeytinden, 33 litre zeytinyağı elde edildi.

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat zamanından önce hasat edilen zeytinlerle yaptıkları işlemin özel bir aşama olduğunu anlattı.

Bu zamandaki zeytinyağının, polifenol denilen ve ilaç özelliği gösteren maddeler yönünden oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Totoş, bu çalışmanın oldukça pahalıya mal olduğuna dikkati çekti.

Totoş, “Erken hasat zeytinyağının aromatik yapısı olağanüstüdür. İnsanlara, değişik bitkilerden daha önce almış oldukları aromaları çağrıştıran hisler uyandırıyor. Bu lezzete sahip zeytinyağları da insan sağlığında da çok önemli bir yeri var. O yüzden erken hasat zeytinyağı tüm dünyada önemli bir ürün haline geliyor.” diye konuştu.

Bodrum’daki uluslararası camiada tanınan bir otelin zeytine ve zeytinyağına gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Dünya bu işe bu kadar önem veriyorken Bodrum yarımadasında çok az insan zeytin ağacına bu önemi veriyor.” ifadesini kullandı.

Otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay ise otel olarak doğaya verdikleri önemin oteldeki etkinliklere yansıdığını bildirdi.

Tulunay, şunları kaydetti:

"Tesisimizde 300 zeytin ağacı vardı. Bunların cinslerini ve yaşlarını tespit ettirmek istedik. Bunu yaptırırken, ağaçların 8’inin anıt ağaç özelliği taşıyan yaklaşık 800 yıllık ağaçlar olduğunu tespit ettik. Bunların memecik ve dilmit zeytini olduğunu belirledik. Ağaçlarımızın ilk hasadını yaptık. 600 kilogramlık bir hasadımız oldu. Misafirlerimiz ve personellerimizle topladık ve buraya getirdik."