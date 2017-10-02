Erzurum'da kültür sanat

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ERZURUM (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), kuruluşunun yirminci yılında "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunuyla yeni sezona perdelerini açıyor.

Haldun Taner'in yazdığı, dekoru Suzan Tunca, ışık tasarımı Rahmin Özan'a ve kostümleri Fatma Sarıkurt'a ait "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı"nı, Saydam Yeniay yönetiyor.

EDT Müdürü Sezai Yılmaz'ın yanı sıra Cengiz Toraman, Atilla Karagöz ve Emrah Keskin'in rol aldığı tek perdelik komedi oyununda, Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunun yaşadığı kimlik sorunu anlatılıyor.

EDT Müdürü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Devlet Tiyatrosunun yirminci yılında "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyunla yeni sezona başladıklarını söyledi.

Dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay ve oyuncu Bozkurt Kuruz zamanında 12 Aralık 1997'de kentte tiyatronun kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları ifade etti:

"O günden bu yana seyircilerimizle birlikte olduk. 20 yıl boyunca yüzbinlerce seyirciye ulaştık ve sadece Erzurum'da değil ülkenin dört bir tarafından ve yurt dışında Erzurum Devlet Tiyatrosunu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Seyircimiz de bu sezon bizleri umutla bekliyor. Önümüzdeki hafta ve sonrasındaki iki haftalık biletlerin bitmiş olması bunun en iyi göstergesi."

Yönetmen Saydam Yeniay ise Erzurum Devlet Tiyatrosunun kuruluşunun yirminci yılına yeni bir oyunla merhaba dediklerini belirterek, "Tanzimat dönemindeTürk tiyatrosunun yaşadığı süreci eğlendirerek anlattığımız bir oyun bu. Beni en çok heyecanlandıran şey ise yirminci yılını kutladığımız bu tiyatroda o dönem yaşları 3-5 arasında değişen çocuklar şimdi 25 yaşlarında ve onlarla aynı sahnede çalışmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Oyun, Perşembe, Cuma 19.30'da, Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Salonunda sahnelenecek.







