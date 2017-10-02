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Eşini sokak ortasında bıçakladı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 19:19
Eşini sokak ortasında bıçakladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın, sokakta tartıştığı eşi tarafından çocuğunun yanında bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde, Özgür M. eşi Hakkın M. ile sokakta yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Özgür M, çocuğu Mustafa M'nin gözü önünde eşini bıçakla yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakkın M'yi ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Özgür M'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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