Muş'ta 12 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir inşaat alanındaki 12 metrelik fore kazık kuyusuna düşen 10 yaşındaki Mustafa Yıldız, beline bağlanan iple kuyudan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sunay Mahallesi SSK Caddesi'ndeki bir inşaat alanına giren Yıldız, burada kazılan 12 metrelik fore kazık kuyusuna düştü.
Yıldız'ın yardım çağrısını duyan mahalledeki diğer çocukların durumu inşaatta çalışan işçilere iletmesi üzerine itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, sarkıttıkları iple AFAD görevlisini kuyuya indirdi. Kuyuda yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu Yıldız, beline bağlanan iple kuyudan çıkarıldı.
Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.