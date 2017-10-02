ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta 12 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 19:27
Muş'ta 12 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir inşaat alanındaki 12 metrelik fore kazık kuyusuna düşen 10 yaşındaki Mustafa Yıldız, beline bağlanan iple kuyudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sunay Mahallesi SSK Caddesi'ndeki bir inşaat alanına giren Yıldız, burada kazılan 12 metrelik fore kazık kuyusuna düştü.

Yıldız'ın yardım çağrısını duyan mahalledeki diğer çocukların durumu inşaatta çalışan işçilere iletmesi üzerine itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, sarkıttıkları iple AFAD görevlisini kuyuya indirdi. Kuyuda yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu Yıldız, beline bağlanan iple kuyudan çıkarıldı.

Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Buğday ve arpalar kuyularda muhafaza ediliyor
YEREL

BUĞDAY VE ARPALAR KUYULARDA MUHAFAZA EDİLİYOR
Muş'ta göçerlerin renkli yaşamı
YEREL

MUŞ'TA GÖÇERLERİN RENKLİ YAŞAMI