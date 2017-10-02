Antalya'daki tarihi cami restorasyonun ardından ibadete açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde 1772 yılında yapılan Nasreddin (Yusuf Ağa) Camisi, aslına uygun restore edilmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğünün restorasyonunu tamamladığı Kasaba Mahallesi'ndeki cami, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Acar, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenle ibadete açıldı.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, şehirlerin kendi tapuları mekanlarla değerli olduğunu söyledi.

Şehirlerin hafızasının tarihi mekanlar üzerinden oluştuğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Bu tarihi cami de buradaki yaşanmışlıkları bize ifade edebilir. Camiler ve tarihi mekanlar önemlidir. Bu eserlerin yaşatılması, restore edilmesi kamunun en önemli görevlerindendir." dedi.

Karaloğlu, atalarından miras olan tarihi mekanlar ve camilerin, gelecek nesillere yaşayan mekanlar olarak devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de caminin restore edilmeden önceki görüntüsünün üzücü olduğunu, restorasyonunun ardından muhteşem görünüme kavuştuğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Artan dua etti ve kurdela kesildi.

Açılışı yapılan camide törene katılanlar namaz kıldı ve vatandaşlara aşure ikram edildi.