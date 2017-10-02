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Lüks araçları, şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiası

02 Ekim 2017 Pazartesi, 19:49

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonunda, yurt dışından getirilen otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip satıkları iddia edilen 31 kişi yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 aylık çalışma sonucu, yurt dışından getirdikleri araçların motor ve şasi numaralarını Türkiye'de, kaza yapmış araçların numaralarıyla değiştirerek sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Aydın merkezli, aralarında İstanbul, İzmir ve Denizli’nin de bulunduğu 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 12’si Aydın’da olmak üzere 26 lüks otomobile el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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