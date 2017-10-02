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Lauren Booth Türk öğrencilere ders verecek

02 Ekim 2017 Pazartesi, 20:06
Lauren Booth Türk öğrencilere ders verecek

GAZİANTEP (AA) - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in baldızı olarak tanınan ve Müslüman olan İngiliz gazeteci Lauren Booth'un, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) misafir akademisyen olarak ders vereceği bildirildi.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, daha önce de HKÜ'de "Medya ve İslamofobi" konferansının konuğu olan Lauren Booth, 2017-2018 güz döneminde HKÜ öğrencilerine ders verecek.

Öğrencilerle tanışma dersini gerçekleştiren Booth, dersin başında kendini tanıttı.

Dersin devamında İslamofobinin tanımını yapan Booth, konu ile ilgili öğrencilerin görüşlerini dinledi.

HKÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği derste, ders içeriğinden de bahseden Lauren Booth, "İslamofobi, Avrupalılar gözünden İslam, Arap dünyası ve media gözünden İslam" konuları çerçevesinde ders işleyeceğini anlattı.

- Lauren Booth kimdir?

Londra'da 1967'de dünyaya gelen ve Kuzey Londra'da büyüyen Lauren Booth, 1997'de gazetecilik yapmaya başladı. 2006 yılında Filistin'e yardımda bulunarak ilk kez İslam dünyasıyla yakınlaştı. Booth, 2008'e kadar İslam ile ilgili çeşitli çalışmalar yaparak ülkesi İngiltere'de Filistin'in sorunlarını ve devamında İslam dünyasının sorunlarını dile getirdi.

Yürüttüğü aktiviteler itibariyle Müslüman dünyaya daha da yakınlaşan Lauren Booth, 2010 yılında İslamı seçerek Müslüman oldu.

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