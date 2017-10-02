ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon

02 Ekim 2017 Pazartesi, 20:24

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 askerden 5'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 7 askerin Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 astsubay tutuklandı, 1 teğmen ile 1 astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 28 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda, biri albay olmak üzere çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.

İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU

Öğrencilerin duyarlılığı yavru köpeği kurtardı
YEREL

ÖĞRENCİLERİN DUYARLILIĞI YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI
Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
YEREL

POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI
Demir Grup Sivasspor'da galibiyet sevinci
YEREL

DEMİR GRUP SİVASSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ