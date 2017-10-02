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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 8 tutuklama

02 Ekim 2017 Pazartesi, 20:29

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde "mahrem imamları" ile muvazzaf subay ve astsubayların aralarında yer aldığı 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Diğer 7 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aydın, Ankara, İzmir, Mardin, Muğla, Hatay, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Balıkesir'de 29 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital verilere el konulmuştu.

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