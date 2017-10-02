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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yarın başlayacak 1. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde ilçe girişinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, TSSF Başkanı Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzhanova ve katılımcı 17 ülkenin sporcuları ile vatandaşlar yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, mavi ile yeşilin iç içe olduğu Kaş'ın, Antalya için en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Son dönemde Kaş'ta sualtı sporlarının gelişimiyle ilgili çok önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Kaş'ta yapılacak bu ve benzeri organizasyonlar, Antalya'nın sualtı yaşamının tanıtılmasına katkı sağlıyor. Biz de sualtı sporlarının gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ise şampiyonanın başlangıcında değerli sporcularla birlikte olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Organizasyonun Antalya'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirten Türel, "Bu tür organizasyonlar marka değerini yükseltiyor. Dünyanın birçok yerinde uluslararası dalış şampiyonaları düzenlenir ama Kaş'taki başka olur." şeklinde konuştu.

TSSF Başkanı Özen de şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları ile milli takım sporcularına başarı diledi.

Konuşmaların ardından şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları birlikte fotoğraf çektirdi.