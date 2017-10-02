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TUNCELİ (AA) - İstanbul Beşiktaş Belediyesince, muharrem ayı oruçları dolayısıyla Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'nde iftar verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem orucunun son günü Tunceli'de hep beraber oruç açacaklarını söyledi.

Oruç tutulan günlerin sona ermesinin ardından vatandaşların aşure dağıttıklarını anlatan Hazinedar, şunları dile getirdi:

"Herkesin inancı kendine. Hangi anadan, babadan, nerede, nasıl doğacağımıza biz karar vermiyoruz. O, yüce Allah'ın takdiri ama bizim inancımıza göre muharrem ayı, hem yılbaşı hicri takvim hem de muharrem ayında oruç tutmak, Hazreti Peygamber'in sünneti, tavsiyesi. Bütün bunların üstüne bu topraklarda Müslümanlar, bir başka nedenle ayrıca muharrem ayını farklı bir şekilde yad ediyorlar. O da Hazreti Peygamber'in Ehlibeyti olan Hazreti Hüseyin ve onunla Kerbela'da Yezid'in katliamına muhattap olmuşların yasını tutuyorlar."

Tüm inançlara saygılı olduklarına dikkati çeken Hazinedar, "İnanıyoruz ki Alevi İslam, bu topraklarda İslam'ın en güzel ifadelerinden bir tanesi. Dolayısıyla 'Ramazan da bizim, Muharrem de bizim.' diyerek Anadolu'da iftar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazinedar, belediye olarak ramazan ve muharrem oruçlarında İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde iftar verdiklerini belirterek, sofralarının herkese açık olduğunu dile getirdi.

- "Aleviler 12 gün oruçla beraber yas tutuyor"

Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt da Alevilerin muharrem ayı dolayısıyla 12 gün oruç ile yas tutuğunu söyledi.

Yurt, şunu kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde bu ayı yad ettik, Hazreti Hüseyin ve Ehlibeyt'in yasını birlikte tutuk. Muharrem ayı birçok ümmet için bir kurtuluş ayı olmakla birlikte İslam için maalesef bundan yaklaşık bin 400 yıl önce yaşanılmış bir Kerbela faciasından dolayı matem ayıdır. Bundan sonraki duamız, beklentimiz, niyazımız odur ki İslam dünyasına ve insanlık alemine Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın."

Muharrem ayı dolayısıyla Alevilerin başka canları incitmeyecek şekilde yas tuttuğunu anımsatan Yurt, tutulan oruçlar ve edilen duaların kabul olmasını diledi.

Yurt, Kerbela olayından insanlığın ders çıkarması gerektiğinie işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kerbela olayını ve Hazreti Hüseyin Efendimizin katlini birbirimize kin ve nefret duyarak bir intikam alma ve öç duygusuyla yad etmek değil de bir ders çıkarmak manasında değerlendirip bundan sonra böyle acıları yaşamamak için ders çıkarmamız ve ona göre davranmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden birbirimize kin, nefret beslemek yerine bu olayı ders çıkarma ve birlik beraberliğimizi pekiştirme amacıyla düşünüp böyle değerlendirmemiz gerekiyor."

Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından oruçlar açıldı.