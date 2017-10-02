Ağrı'da bir çocuk derede ölü bulundu

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çocuk derede ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Mescit köyünde yaşayan 14 yaşındaki Cumali Pugar'ı hareketsiz şekilde derede gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pugar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Pugar'ın cenazesi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Baba Mehmet Pugar, oğlunun köyde çobanlık yaptığını belirterek, "Oğlum her sabah olduğu gibi hayvanların başına gitmek için evden çıktı." dedi.

Oğlunun cesedinin köylüler tarafından okulun yanından geçen derede bulunduğunu söyleyen Pugar, şöyle konuştu:

"Durumu hemen bana haber verdiler. Olay yerine geldiğimde oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım. Olayı hemen jandarma ekiplerine bildirdik. Jandarma daha sonra evimizde yaptığı aramada Cumali'nin odasında 6 gram esrar maddesi buldu. Oğlumun uyuşturucu kullanmış olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Oğlumun arkadaş grubu ve çevre köylerin araştırılmasını istiyorum. Oğlumu kim bu batağa sürüklediyse yakalanıp en ağır cezayı çeksin. Benim ciğerim yandı, başka aileler yanmasın."

