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Kazak yatırımcılar Muğla’da

02 Ekim 2017 Pazartesi, 23:51
Kazak yatırımcılar Muğla’da

MUĞLA (AA) - Kazak iş adamları Muğla’nın Marmaris ilçesinde yatırım yapabilecekleri projeleri inceledi.

Kazakistan’ın Başkenti Astana başta olmak üzere çeşitli kentlerinden gelen 64 iş adamı için İçmeler Mahallesi’nde bulunan bir otelde 5 günlük seminer düzenledi.

Seminerde "Para ve Ben" (Me and Money) kitabının yazarı ve girişimci Davlatov Saidmurad, kişisel gelişim ve yatırım konularında Kazak iş adamlarına birikimlerini aktardı.

Kazak iş adamları seminerin yanı sıra Marmaris ve Fethiye’de yatırım yapacakları projeleri de inceleme fırsatı buldu.

Semineri organize eden Consulting and İnvestment L-Capital yöneticisi Sholpan Zada, gala gecesinde yaptığı konuşmada, Kazakistan’ın Başkenti Astana başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen yatırımcıların Marmaris’te çok faydalı bir seminer geçirdiklerini söyledi.

Zada, büyük ve küçük yatırımcıların yanı sıra firma çalışanlarının da eğitim aldığını belirterek, "Konusunda uzman kişilerin yanı sıra kitabı milyonlar satan Davlatov Saidmurad’da eğitim verdi. Eğlenceli bir 5 gün geçirdik. Türkiye’de daha önce yatırım yapmış yatırımcıların yanı sıra yeni yatırımlar içinde aramızda olanlar var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından seminere katılan iş adamlarına sertifika verildi. Konuklar sertifika töreninin ardından Türk ve Kazak şarkıları ile eğlendi.

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