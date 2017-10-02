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Ordu'da otomobil markete girdi

03 Ekim 2017 Salı, 01:49
Ordu'da otomobil markete girdi

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobil vitrinine çarptığı markete girerek hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, Akyazı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir marketin vitrinine çarptıktan sonra içeri girdi.

Kazanın ardından sürücü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta otomobili terk eden sürücü, bir süre sonra aracının yanına gelerek polise teslim oldu.

Başından hafif bir şekilde yaralandığı görülen sürücü, "drift" yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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