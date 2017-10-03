ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da benzinlik duvarına çarpan otomobil devrildi

03 Ekim 2017 Salı, 04:16
Bursa'da benzinlik duvarına çarpan otomobil devrildi

BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat G. (19) idaresindeki 16 JP 565 plakalı otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Arabayatağı Yaya Üst Geçidi yakınında kontrolden çıkarak bir benzinliğin duvarına çarptıktan sonra yola devrildi.

Kazada, sürücü Serhat G. ile araçta bulunan Muhammet G. (19) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Aracın duvara çarpıp devrilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER
Telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

TELEFON HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'daki silahlı kavga
YEREL

BURSA'DAKİ SİLAHLI KAVGA
Karacabey'deki balık ölümleri
YEREL

KARACABEY'DEKİ BALIK ÖLÜMLERİ
Üretim merkezindeki bir geyiği köpekler telef etti
YEREL

ÜRETİM MERKEZİNDEKİ BİR GEYİĞİ KÖPEKLER TELEF ETTİ
TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 15 yaşında
YEREL

TOFAŞ BURSA ANADOLU ARABALARI MÜZESİ 15 YAŞINDA

BBDSO yeni sezonu İstanbul DOB Korosu ile açacak
YEREL

BBDSO YENİ SEZONU İSTANBUL DOB KOROSU İLE AÇACAK
TOFAŞ'ta yeni sezon açılışı
YEREL

TOFAŞ'TA YENİ SEZON AÇILIŞI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI