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Adana'da uyuşturucu operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 08:05

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un adının verildiği operasyona, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 60 ekip katıldı.

Narkotik suçlarının yoğunlaştığı bölgelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda, narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak 13 adrese baskın yapıldı.

Gözaltına alınan 10 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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