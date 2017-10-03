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Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 09:26

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, avukatların da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.