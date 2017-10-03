Cumhurbaşkanlığınca Edirne'de dağıtılacak aşureler hazır

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EDİRNE (AA) - Aşure Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde 14 camide gerçekleştirilecek aşure dağıtımı kapsamında, Edirne'de hazırlanan 5 kazan aşure öğle namazının ardından Selimiye Camisi'nde vatandaşlara ikram edilecek.

Edirne'de hazırlanan aşureler için aşçılar sabaha karşı kazanların başına geçti. Geceden hazırlığa başlayan aşçılar; yarma ve kuş üzümünü akşamdan ıslattı, nohut ve fasulyeyi ise haşladı.

Hazırlığı önceden yapılan malzemelerle kazanın başına geçen usta aşçılar, kuru üzüm, portakal kabuğu, kuru kayısı, fındık, elma, incir, nar, cevizden oluşan malzemeleri aşure kıvamına gelene kadar şekerle kaynattı.

Kıvama gelen aşureler dağıtım için soğumaya bırakıldı.

Aşure günü dolayısıyla 100'er kilogramlık 5 kazan aşure, öğle namazının ardından Selimiye Camisi'nde 5 bin kişiye dağıtılacak.

Usta aşçı Nurettin Kuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarifinin valilik tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Aşureleri sabahın erken saatlerinde özenli şekilde hazırladıklarını anlatan Kuran, "Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız aşureler vatandaşlara ikram edilecek. Bolluk, bereket anlamına da gelen aşure, birlik beraberliğimizi simgeleyen bir gelenektir aynı zamada. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun." diye konuştu.

- Aşure dağıtımı nerelerde olacak?

Selimiye Camisi dışında, Beştepe Millet, Hacı Bayram, Eyüp Sultan, İzmir Konak Meydan, Konya Sultan Selim, Trabzon İskenderpaşa, Erzincan Kırklar, Diyarbakır Ulu, Sivas Ulu, Rize Sahil, Antalya Muratpaşa, Hatay Habibi Neccar, Van Norşin camilerinde de aşure dağıtımları yapılacak.

Edirne Selimiye Camisi'ndeki aşure ikramına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul katılacak.







