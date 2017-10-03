Hakkari'nin su sorunu çözülüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesinin kentin su sorunu çözmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında 24 maslak ve 14 su toplama deposu yapıldı.

Hakkari Belediyesi Başkan Vekili Cüneyt Epcim, su sorununu çözmek amacıyla belediye tarafından başlatılan çalışmaları incelemek üzere 3 bin 500 rakımdaki Berçelan Yaylası'na gitti.

Epcim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Berçelan Yaylası'nın Türkiye'nin en zor ve sert coğrafyalarından biri olduğunu söyledi.

Hakkari'nin su sorununu köklü bir şekilde çözmek için yaylada çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Epcim, şunları belirtti:

"Proje kapsamında 65 kilometre isale, 150 kilometre şebeke hattı ile Hakkari'mizin su sorununu çözmek istiyoruz. Şu ana kadar 24 maslak ve 14 su toplama odası yaptık. Projeyi yıl sonuna kadar bitirip devraldığımızda, 2 günde 3 saat su verebilen belediyeyi, 24 saat su verecek kapasiteye ulaştırmaya çalışıyoruz."

Projenin sert iklim ve coğrafya şartları gözönüne alındığında oldukça zorlu bir çalışma gerektirdiğini ifade eden Epcim, "Proje meşakkatli ama sonucunda da Hakkari halkının susuzluk sorununu tamamen çözecek." dedi.



