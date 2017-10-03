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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

03 Ekim 2017 Salı, 09:58

KARS (AA) - Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü.

Kayak antrenörü Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı." dedi.

Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.

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