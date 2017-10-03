Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Kayseri merkezli İstanbul, Adana ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda B.C, A.A, A.Ö. ve A.U. yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.