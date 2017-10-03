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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 10:01

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 1'i emekli asker 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 7'si muvazzaf, 1'i emekli asker 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tututlandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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