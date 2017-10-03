Niğde'den Türk Cumhuriyetleri'ne fidan ihracatı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de yılda yaklaşık bir milyon fidan yetiştiren ziraat yüksek mühendisi, yaklaşık 250 bin adet fidanı Türk Cumhuriyetleri'ne ihraç ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğretim görevlisiyken 2006 yılında istifa eden ziraat yüksek mühendisi Atilla Kaplan, kurduğu fidanlıkta her yıl yaklaşık bir milyon fidan üretiyor.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık bir milyon civarında fidan ürettiklerini söyledi.

Arazilerinde 2 milyon civarında fidan bulunduğunu anlatan Kaplan, "Bunun bir milyonunu bu yıl söküp satacağız, bir milyonunu da seneye satacağız. Dönüşümlü olarak yıllık bir milyon fidan üretmekteyiz. Yüzde 90 elma fidanı üretiyoruz. Elmanın piyasada hangi çeşidi varsa hepsini üretiyoruz." dedi.

Kaplan, önceki yıllarda ülkeye yurt dışından fidan getirildiğini belirterek, "Bizim burada toprak, su, hava bütün koşullar olmasına rağmen yurt dışından fidan geliyordu ve bu bizi üzüyordu. Bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorduk, şükür şimdi böyle olmuyor. İç piyasadaki fidan ihtiyacını karşıladığımız gibi şimdi yurt dışına da fidan göndermeye başladık. Bu bizim için sevindirici bir olay." diye konuştu.

Fidanların yüzde 25'ini Türk Cumhuriyetleri'ne gönderdiklerini ve hızlı büyümelerinde devlet teşviklerinin etkisinin olduğunu dile getiren Kaplan, "Fidan dikiminden hasada kadar müşteriyle birlikte oluyoruz. Fidanın arkasında durduğumuz için de satışlarımız her yıl sıkıntı olmadan devam ediyor. Yurt dışında da aynı şekilde davranıyoruz, danışmanlık hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, fidanlıkta 80 kişiyi istihdam ettiklerini de sözlerine ekledi.















