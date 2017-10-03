Hakkari'de terörle mücadele

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir bahçede 4 uzun namlulu silah, mühimmat, el bombası ve amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2 Ekim günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi'nde 4 ikametin müşterek olarak kullandıkları bahçe kısmında yapılan aramada 4 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet F1 yapımı parça tesirli el bombası, 496 gram amonyum nitrat gübre ve çok sayıda 7.62 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."