Balıkçılı hayata bağlayan müdahale

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ta bir tekniker, yol kenarında bitkin halde bulduğu balıkçılı otomobildeki battaniyeye sararak korumaya aldıktan sonra Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Bahçeşehir Mahallesi'nde sabah otomobiliyle işe gitmek için evinden çıkan Abdullah Sungur, yol kenarında ıslanmış ve bitkin haldeki balıkçılı fark etti.

Otomobiline aldığı balıkçılı battaniyeye sararak ısıtan ve tüylerinin kurumasını sağlayan Sungur, kuşu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne götürüp görevlilere teslim etti.

Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah işe gitmek için çıktığında yerde daha önce görmediği bir kuş bulduğunu söyledi.

Sungur, "Kuşu arabamdaki battaniyeye sardım ve bir süre sonra hareketlenmeye başladı. Bölgemizde olmayan, daha önce görmediğim bir kuştu. Ölmesin diye de getirip Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim ettim." dedi.

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cihan Eğilmez de duyarlılığından dolayı Sungur’a teşekkür etti.

Eğilmez, erguvani balıkçılın göçmen kuş olduğunu belirterek, "Yorgunluktan ve gece yağmurdan dolayı düşmüş olabilir. Gördüğümüz kadarıyla durumu iyi. Veteriner hekime kontrolünü yaptırdıktan sonra sulak bir alana bırakacağız." diye konuştu.