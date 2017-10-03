Önce spor sonra ders

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BOLU (AA) - Bolu'daki bir bir ilkokulun öğrencileri, derse başlamadan önce her sabah obezite ile mücadele etmek için 10 dakika spor yapıyor.

Çağın en büyük hastalıkları arasında yer alan obeziteyle mücadele etmek için Sakarya İlkokulu öğrencileri, her sabah okulun bahçesinde derse başlamadan önce öğretmenleri gözetiminde müzik eşliğinde spor yapıp dans ediyor. Yaklaşık 10 dakika spor yapan öğrenciler, daha sonra zinde bir şekilde derse giriyor.

Çocuklarını okula bırakan anne ve babalar da spor hareketleri ve dans gösterilerini izliyor.

Sakarya İlkokulu Müdürü Hasan Allar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 763 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde obezite ile ilgili neler yapabiliriz konusunu okulumuzda gündeme getirdik. Öğrencilerimizi biraz daha hareketlendirmek amacıyla okul bahçemizde onlara sabahları saat 08.30 ile 08.40 arasında spor yaptırarak obeziteyi önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Obezitenin önemli bir problem olduğuna dikkati çeken Allar, "Biz de Sakarya İlkokulu olarak obeziteyle bu şekilde öğrenci ve öğretmenlerimizle mücadele etmeye çalışıyoruz." dedi.