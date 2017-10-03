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BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat, eylül ayında yıllık bazda yüzde 12 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin yılın 9 ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,28 artışla 21,3 milyar dolar oldu.

Birliğin geçen yılın aynı dönemine göre eylül ayı ihracatı ise yüzde 12,77 artarak 2,2 milyar dolara çıktı. UİB'in 12 aylık ihracatı ise 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UİB çatısı altındaki birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,41 artışla 1,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in dokuz aylık ihracatı ise yüzde 23,9 artarak 18,6 milyar dolar olurken, 12 aylık ihracatı ise yüzde 22,7 yükselerek 24,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,45 artarak 86,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in yılın dokuz ayındaki ihracatı 857,5 milyon dolar, 12 aylık ihracatı da 1,1 milyar dolar seviyelerine geldi.

- Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı eylülde yüzde 3,58 arttı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,58'lik artışla 43 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in dokuz aylık ihracatı yüzde 7,86 yükselerek 415,4 milyon dolar oldu. Birliğin 12 aylık ihracatı ise yüzde 4,9 artarak 537 milyon dolara çıktı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ise eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,91 azalışla 13,8 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UMSMİB'in dokuz aylık ihracatı 116 milyon dolar, 12 aylık ihracatı ise 160 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında 12,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) dokuz aylık ihracatı 89,6 milyon dolar, 12 aylık ihracatı ise 106,7 milyon dolar oldu.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,62 artışla 141,7 milyon dolar olarak açıklandı.