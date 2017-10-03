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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, birlik ihracatının eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artış gösterdiğini bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, AKİB üyelerinin ülke ihracatına katkı vermeye devam ettiğini belirtti.

Eylül ayı ihracatında artış yaşandığını aktaran Arslan, "Birlik olarak ihracatımız 2017 yılı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artış gösterdi ve 708 milyon dolardan 815 milyon dolara çıktı. Hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 44, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 37, demir ve demir dışı metaller ve çelik ihracatı yüzde 30 ve kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 30 oranında artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Atılım Yılı" ilan edilen 2017 yılındaki istikrarlı ihracat artışına yakışır rakamları görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Arslan, bu başarının getirdiği motivasyon ve heyecanla artış rakamlarını sürdürülebilir hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

- İhracatta yüzde 20,7 artış

Arslan, geçen yılın 9 ayında 7 milyar 130 milyon dolar olan ihracatın yüzde 20,7 artışla 2017 yılı 9 ayında 8 milyar 607 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

AKİB’in 2017 yılı eylül ayında 815 milyon dolar ihracat ile bu alanda Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu kaydeden Arslan, ülke ihracatının yüzde 7,2’lik kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına dikkati çekti.

Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Arslan, eylül ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Adana’nın 10, Hatay’ın 11, Kayseri’nin 12, Mersin’in 14 ve Karaman’ın ise 30'uncu sırada olduğunu belirtti.

Arslan, AKİB’in eylül ayında en fazla ihracatı ABD, Irak, Mısır, İspanya ve Almanya'ya yaptığını kaydetti.