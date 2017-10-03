Las Vegas’taki silahlı saldırı

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TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, Las Vegas’ta 58 kişinin öldüğü 515 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin olarak, "ABD ve Batılı ülkeler artık dünyaya istikrar üreten, ekonomik ve siyasal alanda katkı sağlayan bir coğrafya olmanın ötesine geçip, kriz üreten ve bu krizi tüm dünyaya ihraç eden bir hal aldı." dedi.

Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı saldırının bir radikalleşme çerçevesinde değerlendirilebileceği kanaatinde olduğunu, bunun arkasında da psikolojik güvensizlik sorunun olduğunu ve bu güvenlik sorununun ABD toplumunun içine kadar nufüz ettiğinin açıkça görüldüğünü söyledi.

Bu saldırının kendisine 11 Eylül'ü hatırlattığını ifade eden Nişancı, "Bu kadar büyük bir eylem bize 11 Eylül'ü hatırlatıyor. Ama unutmamak gerekiyor ki 11 Eylül, doğrudan masum insanlardan ziyade stratejik olarak Pentagon ve ikiz kuleleri hedef almıştı. Yani 11 Eylül, kapitalizme ve liberalizme karşı bir eylemdi." diye konuştu.

Nişancı, dünyada ortaya çıkan radikalleşme sürecininin ülkeleri hatta toplumları birbirinden ayırdığının altını çizerek, "Bu eylemin özellikle ABD'de ortaya çıkmasının ayrı bir önemi var. ABD ve Avrupa teknolojinin liderliğini yaparak ekonomik alanda çok önemli atılımlara sebep oluyordu. ABD ve Batılı ülkeler artık, dünyaya istikrar üreten, ekonomik ve siyasal alanda katkı sağlayan bir coğrafya olmanın ötesine geçip, kriz üreten ve bu krizi tüm dünyaya ihraç eden bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu.



