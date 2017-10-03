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Van'da uyuşturucu operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 11:18

VAN (AA) - Van'da bir minibüste yapılan aramada 22 kilo 342 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurubaş mevkisinde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.B. yönetimindeki 65 V 4658 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, sürücü koltuğunun arkasındaki taban kısmında bulunan gizli bölmede 44 paket halinde 22 kilo 342 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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