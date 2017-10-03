Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Nüsret Almak'ın kullandığı 63 FC 198 plakalı tır, 3. Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Batallı Bulvarı'nda, Yusuf Bozfırat yönetimindeki 27 YB 275 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, Ömer Agam idaresindeki 27 Y 7610 plakalı minibüs ile Ali Dinç yönetimindeki 63 LV 507 plakalı kamyona da çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüsteki 7 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bulvar kaza dolayısıyla bir süre tek yönlü araç trafiğine kapatıldı.