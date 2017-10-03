Geçici işçi kadrosu için 4 bin başvuru

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KİLİS (AA) - Kilis'te, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, milli eğitim müdürlüklerinin temizlik işleri için açılan 200 kişilik kadroya 4 bin başvuru alındı.

Başvuru sayısının fazla olması dolayısıyla 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirildi.

Tribünlerde bekleyen 4 bin kişi, kura çekimini heyecanla izledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kura çekimi sonucu isimleri belirlenen 200 kişinin 9 ay il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edileceğini söyledi.

Kuranın noter huzurunda gerçekleştirildiğine işaret eden Köksal, "İstihdam edilecek kişiler ilde ve ilçelerde çalışacak. Noter çekimlerimizin bir güzelliği de şu, yedek çalışacak kişileri de noter huzurunda çekiyoruz. Şeffaf ve demokratik bir şekilde kura çekimi yapılıyor. Okullarımızın, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim görmesi için bu tür çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurada ismi çıkanlardan Mahmut Kudeyt de ilk kez bir işte çalışıp ailesine maddi destekte bulunabileceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.