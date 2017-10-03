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Son 13 sezonun en golcü Trabzonspor'u

03 Ekim 2017 Salı, 11:39


TRABZON (AA) - Süper Lig'de ilk 7 haftada rakip filelere 16 gol gönderen Trabzonspor, son 13 sezonun en golcü dönemini yaşıyor.

Ligde 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve topladığı 9 puanla 9. sırada yer alarak hedeflediği yerin uzağında bulunan bordo-mavililer, attığı gol bakımından ise başarılı bir grafik ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında da 3'er gol kaydetti.

Bordo-mavililer, böylelikle oynadığı 7 maçın tamamında da gol kaydederken, bir maçta en az 2 kez rakip fileleri havalandırdı.


- En son 2004-2005 sezonunda


Trabzonspor, ligde 2004-2005 sezonunun ilk 7 haftasında 18 gol kaydetmişti.

Bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda 9, 2006-2007 sezonunda 10, 2007-2008 sezonunda 10, 2008-2009 sezonunda 11, 2009-2010 sezonunda 15, 2010-2011 sezonunda 13, 2011-2012 sezonunda 11, 2012-2013 sezonunda 6, 2013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 8, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 16 gol attı.


- 5 futbolcu gol attı


Trabzonspor'da ilk 7 haftada 5 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 7, Rodallega ve Olcay Şahan 3'er, Kucka 2, Onazi ise 1 gol attı.

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