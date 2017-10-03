Tünektepe teleferiğini 8 ayda 250 bin kişi kullandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaklaşık 8 ay önce hizmete giren Tünektepe teleferiğini 10 bini turist olmak üzere 250 bin kişi kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon 694 bin 818 liraya yaptırılan ve resmi açılışı 11 Şubat'ta Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan teleferiğe yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Sarısu'dan 650 rakımlı Tünektepe'ye 9 dakikada ulaşılabilen bin 706 metre uzunluğundaki teleferik hattını, şu ana kadar 250 bin kişi kullandı. Teleferikle zirveye çıkan ziyaretçiler, Antalya'yı kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tünektepe'deki sosyal tesislerde sıcak içeceklerini yudumlayan, Yörük çadırında yöresel ürünlerden tadan ziyaretçiler, Antalya manzarası önünde fotoğraf çektiriyor.



Teleferiğe günübirlik giriş yapan turistlerin yanı sıra sadece anlaşmalı acenta vasıtasıyla gelen turist sayısı ise 10 bine ulaştı. Turistlerin yüzde 85'ini ise Ruslar oluşturdu.

Liman ve Antalya manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Tünektepe'ye sadece ağustos ayında 65 bin kişi çıktı.