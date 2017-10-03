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Cezaevi firarisi Adana'da yakalandı

03 Ekim 2017 Salı, 12:00

ADANA (AA) - Ankara'da izinli çıktığı açık cezaevine dönmeyen hükümlü, Adana'da yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2016 yılında yasa dışı gösteri sırasında polise havai fişekle saldırırken ayağından silahla vurulup etkisiz hale getirilerek yakalanan H.K'nin (17), izinli çıktığı Sincan Açık Cezaevine dönmediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Üstünden kimlik çıkmayan ve kendisini "Yunus Emrah A." olarak tanıtan H.K, parmak izi incelemesinin ardından yapılan kimlik tespitinden sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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