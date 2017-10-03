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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

03 Ekim 2017 Salı, 12:11

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde geçen ay meydana gelen bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini, basın mensuplarıyla paylaştı.

Kayıtlara göre, Askerlik Şubesi Kavşağı'nda 2 otomobil çarpışıyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta da çarpışan hafif ticari araç ile otomobil, daha sonra savruluyor.

Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kavşakta ise ışık ihlali yapan araçlar çarpışıyor. TEDAŞ Kavşağı'nda da çarpışan 2 hafif ticari araçtan biri savrularak refüje çıkıyor.

Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücüleri can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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