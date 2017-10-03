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Bodrum'da deniz dibi temizliği

03 Ekim 2017 Salı, 12:28
Bodrum'da deniz dibi temizliği

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi dalış ekibinin katılımıyla İngiliz Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İlçe belediyesinin yürüttüğü "Cevat Şakir'in İzinden Gökov"a sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği kapsamında İngiliz Limanı'nda çalışma başlatıldı.

Dalış ekibinde görevli 13 dalgıç tarafından yapılan çalışmalarda "Halil Ağa 1" ahşap teknesi ile katı atık toplama teknesi "Venüs" de yer aldı.

İngiliz Limanı'nda yerli ve yabancı teknelerin bulunduğu alanda yapılan deniz dibi temizliğinde koydan plastik, cam şişe, bardak, ağ parçaları olmak üzere yaklaşık 150 kilo atık malzeme çıkarıldı.

Mavi yolculuğun 71'inci yılında gerçekleştirildiği belirtilen temizlik çalışmasının Tuzla, Yedi Adalar, Börtübed, Çatı ve Çökertme koylarında devam edeceği öğrenildi.

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