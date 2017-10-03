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Kayseri'de FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık

03 Ekim 2017 Salı, 12:30
Kayseri'de FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, banka hesabının FETÖ tarafından ele geçirildiği bahanesiyle bir kişinin 50 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki H.P'yi telefonla arayarak polis olduğunu söyleyen H.B. (22), banka hesabının FETÖ üyelerinin eline geçtiğini, bu hesap üzerinden örgüte para aktarılacağını, hesabındaki parayı çekip kendisine vermesi gerektiğini belirtti.

Hesabındaki 50 bin lirayı çeken H.P, polis sandığı H.B'ye parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayıp polisi aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiğini tespit ettikleri yolcu otobüsünü kent çıkışında durdurdu.

Yakalanan H.B'nin üzerinde bulunan 50 bin lira, H.P'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

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