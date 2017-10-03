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Mersin'de terör operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 12:32

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya destek verip, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı, zanlılardan 3'ü gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

PKK/KCK-TY yapılanmasına bağlı hukuk komitesi içerisinde faaliyet yürüttükleri, gözaltına alınan örgüt mensupları hakkındaki hukuksal süreci yakından takip ettikleri, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirlenen Mersin Barosuna bağlı 8 avukatın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlı aranıyor.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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