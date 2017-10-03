Samsunspor moral buldu

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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Balıkesirspor Baltok karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini, bundan sonra da iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Araboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçına kadar uzun süre galibiyet alamadıklarını kaydederek, 3 puan nedeniyle oyuncularını kutladığını belirtti.

Galibiyete ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Araboğlu, "Futbolcularımızın son maçta istekli oyunu, bizi umutlandırdı. En çok bu gelişme hoşumuza gitti. Balıkesirspor Baltok iyi bir takım. İyi bir futbolla rakibimizi yendiğimizi düşünüyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Eğer hedefimize ulaşmak istiyorsak, istikrarımızı sürdürmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Araboğlu, lige verilen aranın eksikleri gidermek açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Özellikle sakat oyuncularımızın iyileşip takıma katılması adına iyi bir fırsat oldu. Davy Claude Angan ve John Chibuike'nin sakatlıklarının tamamen geçmesini ve Çaykur Rizespor maçına hazır olmalarını bekliyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Alpay Özalan'ın istifasının ardından teknik direktör arayışına devam ettiklerini anlatan Araboğlu, şunları kaydetti:

"Perşembe gününe kadar teknik direktör konusunu belirleyeceğiz. Takımımızın acilen bu sorununu çözmemiz lazım. Yeni bir teknik direktör ile anlaşmamız gerekiyor ya da mevcut teknik direktörümüz Besim Durmuş ile devam edeceksek onunla ilgili kararı vermemiz gerekir. Bu konu perşembe gününe kadar netleşecek. Bunu uzatma şansımız yok."