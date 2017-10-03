Karabük'teki "terör propagandası" iddiası

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı öğrenilen ve gözaltına alınan K.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tamışlar köyü mevkisinde dün yol kontrolü ve arama faaliyeti gerçekleştirmiş, şüphe üzerine durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı belirtilen K.A'yı gözaltına almıştı.