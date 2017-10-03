1. Gaziantep Tanıtım Günleri'ne doğru

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu'nca 6-15 Ekim'de Kocaeli'de 1. Gaziantep Tanıtım Günleri düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde tanıtım günleri düzenlendiğini aktaran Yılmaz, "Gaziantep, Türkiye'nin diğer illeri gibi değerli bir ilimiz. Kocaeli'de bulunan Gazianteplilerle bir organizasyonda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine birkaç aydır çok ciddi emek sarf ediliyor. Aylardır çok titiz bir şekilde çalışıyorlar. 10 gün boyunca dolu dolu bir program var." dedi.

Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut ise Gaziantep protokolonün de etkinliğe katılacağını belirterek, 10 gün boyunca Kocaeli ve diğer yakın illerden yaklaşık 150 bin ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Özaygut, 110 stant kurulacağını, bunun 50'sinde yöresel ürünler yer alacağını aktararak, vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunacaklarını ve sıra gecesi de düzenleneceğini kaydetti.

- "Fuar süresince 1 ton baklava dağıtacağız"

Özaygut, Gaziantep denilince akla "yemek" geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz biraz bunun dışına çıktık. Sanayisi ve daha değişik kültürleri görme anlamında ciddi emek harcadık. Gaziantep'in yöresel ürünlerini, Gaziantep'in sanayisini, Gaziantep'in el dokumacılığını, bakırcılığını birebir yaşayacağız. Gaziantep'e gitmiş gibi olacağız. Antep'in ustaları, bizzat burada olacaklar. 10 gün boyunca Kocaeli halkına, Marmara Bölgesi'ne bu hünerlerini sergileyecekler. 10 günlük bu program içinde çok büyük aktiviteler var. Başlangıcından sonuna kadar muhakkak her gün bir aktivite var. Konserlerimiz olacak. Her şey düşünüldü. Lahmacun yeme yarışmamız, baklava yeme yarışmamız var, yemek yarışmamız var. Aşçılar yarışmamız için Türkiye genelinden 600'e yakın şef aşçımız burada olacaklar. Sonuna kadar Antep'i yaşatmak adına büyük bir çabamız var. İnşallah güzel bir Antep yaşarız, inşallah Kocaeli'ye hoş bir seda bırakırız. Fuar süresince 1 ton baklava dağıtacağız."