Şehir hastanesini tanıtmak için Elbruz Dağı'na çıktı

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MERSİN (AA) - Türkiye'nin "kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ilk şehir hastanesi" olma özelliğini taşıyan ve Avrupa'nın sayılı hastaneleri arasında gösterilen Mersin Şehir Hastanesinde çalışan bir personel, hastanenin tanıtımı için Rusya'daki 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'na tırmandı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesini tüm dünyaya tanıtmak isteyen ve 18 yaşından beri dağcılıkla uğraşan 23 yaşındaki sağlık personeli Burhanettin Şahin, idarecilerine, yeni bir dağ tırmanışında zirvede hastanenin tanımını yapacağı bir flama açmak istediğini belirtti.

Gerekli izinler alındıktan sonra bir süre önce bir ekiple birlikte dağa tırmanan Şahin, üzerinde Türk bayrağı, Sağlık Bakanlığının logosu ve hastanenin fotoğrafının bulunduğu "Avrupa'nın en büyük ve gelişmiş hastanesi, Avrupa'nın en yüksek zirvesinde" yazan flamayı açtı.

Burhanettin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağcılık sporunu yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Mersin Şehir Hastanesinin Avrupa'da sayılı hastanelerden birisi olduğunu vurgulayan Şahin, "Ben bir ekiple Rusya'daki 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'na tırmanmak ve burada hastanemizin tanıtımını yapmak için müdürlerimden izin istedim. Müdürlerimle görüşüp bir slogan oluşturmaya karar verdik. Sloganımız, 'Avrupa'nın en büyük ve en gelişmiş hastanesi, Avrupa'nın en yüksek zirvesinde' oldu. Daha sonra bir flama hazırladık. Tırmanışın ardından zirvede bu flamayı dalgalandırdım. Bizim için çok güzel oldu. Hastanemizi hem gerçek anlamda, hem manevi anlamda zirveye taşımış olduk." dedi.

Burhanettin Şahin, Sağlık Bakanlığının destek vermesi halinde tüm kıtalardaki en yüksek dağlara tırmanmak istediğini de ifade etti.

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Recep Aydın da Şahin'in fikrini kendileriyle paylaşmasının ardından çalışmaya destek olduklarını belirtti.

Tırmanışın başarıyla sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydın, "Hastanemiz şu an Avrupa'nın en büyük hastanelerinden birisi konunumda. Şahin'in de Avrupa'nın en yüksek dağına çıkması bizim için güzellik oldu. 'Avrupa'nın en büyük hastanesi, Avrupa'nın en yüksek dağında' sloganıyla bunu yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de desteklerimizi sürdürürüz. 2021'e kadar destek verebilirsek, 7 kıtada 7 zirveye çıkmış olacak." diye konuştu.