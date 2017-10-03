Rize'deki şiddetli yağış

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RİZE (AA) - Rize'de 5 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından başlatılan hasar tespit, yol bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkisini azaltmasıyla, heyelan sebebiyle kapalı köy yollarındaki çalışmalara ağırlık verdi.

Karayolları ekipleri ise Çayeli-Kaptanpaşa Karayolu'nun heyelan olan kesimlerinde sürdürdüğü dolgu çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Seslidere Köprüsü'nün de temizlenmesiyle yolda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

İl genelinde tedbir amacıyla boşaltılan ev sayısı ise sabah saatleri itibarıyla 27 oldu.

İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, bölgede yıkılan ve hasar gören ev ve arazilerin tespiti için çalışmalarını hızlandırdı. Samsun ve Erzurum'dan sevk edilen AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında yol olmayan bölgelere yaya olarak ulaşılarak, vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor.

UMKE ekipleri ise kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yatalak hastaların tedavisi için hizmet veriyor. Ekipler, şiddetli yağışın etkili olduğu 28 Eylül Perşembe gününden itibaren 20 hastaya ulaşarak tedavi ve tahliyelerini sağlarken, hastaneye sevk edilen 3 kişi de tedavi altına alındı.

Çoruh Elektrik Dağıtım ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucu 11 köy ve 22 trafo bölgesine yeniden enerji sağlandı. Ekipler, yolların kapalı olması nedeniyle 2 trafo noktasına ise henüz ulaşamadı.

Telefon nakil hatlarında yapılan çalışmalarda Pazar ilçesine bağlı 1, İkizdere ilçesine bağlı 2, Çayeli'nin Kaptanpaşa köyünde ise 4 bölgeyle yeniden iletişim sağlandı, 4 bölgede ise çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şiddetli yağışın etkisini azaltmaya başlamasına rağmen toprağın suya doymuş olması nedeniyle risklerin devam ettiği, bu nedenle vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi.