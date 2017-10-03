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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 13:18
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden emniyetteki işlemleri biten 12'si adliyeye gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya'da 41 adrese 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında doktor ve iş adamlarının da bulunduğu 5'i kadın 12 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ilde belirlenen 41 adrese 29 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 38 kişi gözaltına alınmıştı.

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