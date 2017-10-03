Suruç Ovası'nda sulamanın durdurulması kararı

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ŞANLIURFA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Suruç Ovası'nı sulayan pompaların durdurulmasına yönelik kararın tehir edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Suruç Ovası'nı sulayan pompaların, 2 Ekim saat 06.59'dan itibaren, istenen şartları sağlayıncaya kadar durdurulmasına yönelik duyuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istişarede bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek yapılan hizmetin enerji ve işletme masrafının ödenmesi, gerekse suyun israf edilmemesi ve toprağın korunması noktasında Suruç Pompaj Sulaması'ndan faydalanan çiftçimizin üzerine düşeni yapacağına inanılmıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sulama talimatı doğrultusunda, Suruç Pompaj Sulaması'na ait pompaların durdurulması kararı tehir edilmiştir."