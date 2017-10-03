Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşları ödüllendirilecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 2008 yılından bu yana sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"na başvurular başladı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, 2008 ve 2009 yıllarında Kocaeli'de faaliyet gösteren, 2010 yılında Doğu Marmara'daki firmalara yönelik gerçekleştirilen organizasyonu 2015 itibarıyla tüm Marmara Bölgesi'ndeki firmalara açık hale getirdiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi'ndeki kalkınma ajanslarının organizasyonun ortakları olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, teknik ayağındaki çözüm ortaklarının ise Price Waterhouse Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Doğu Marmara ABİGEM ve Türkiye Kalite Derneği olduğunu kaydetti.

Zeytinoğlu, "Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu ile yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşları belirlenerek ödüllendiriliyor." diye konuştu.

Firmaların organizasyona "Büyük İşletme" ve "KOBİ" kategorilerinde katılabildiği bilgisini veren Zeytinoğlu, firmaların verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı ve çevre, istihdam ve çalışanların geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi olmak üzere 7 farklı kriterde değerlendirileceğini ifade etti.

- "Ödülün marka değeri giderek artıyor"

KSO Başkanı Zeytinoğlu, organizasyona başvuran firma sayısı ve ödülün marka değerinin giderek arttığını vurgulayarak, "2015 yılı itibarıyla ödül organizasyonun Marmara Bölgesi'ne açılması ile birlikte Kocaeli başta olmak üzere Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerinde de faaliyet gösteren tüm sanayi firmaları dahil olmuştur." dedi.

Organizasyona katılan firmaların elde edeceği avantajlardan bahseden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"PwC ve Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi - ABİGEM işbirliğiyle düzenlenen geri bildirim raporu hazırlıyoruz. Bu sayede firmalar eksikliklerini görebiliyor. Ödül alan her firmaya Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2018'de Sektörün Yıldızları Bölümünde ücretsiz alan verilecektir. Sektörel Performans Değerlendirme Anketine katılan her firmaya Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2018'de metrekare fiyat üzerinden yüzde 5 indirim sağlanacak. Yine firmalar için tanınma ve prestij imkanı sağlıyor."

Zeytinoğlu, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek organizasyona başvuruların başladığını ve son başvuru tarihinin 3 Kasım olduğunu sözlerine ekledi.



